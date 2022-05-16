За сутки в Харьковской области в результате обстрелов оккупантов ранены шесть гражданских.
Об этом говорится в переданной журналистам сводке Харьковской областной военной администрации по состоянию на 8:00.
"Харьков: в результате обстрелов оккупантов в течение суток ранены 4 человек в Шевченковском районе и районе Салтовки", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты наносили удары по Чугуевскому району Харьковской области, в результате чего ранении получили двое гражданских, а также по Дергачах и Барвенково.
Отмечается, что продолжаются бои на Изюмском направлении.
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковщине российские войска готовятся к наступлению силами сосредоточенных вблизи Изюма подразделений.