Продолжаются бои на Изюмском направлении.

За сутки в Харьковской области в результате обстрелов оккупантов ранены шесть гражданских.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке Харьковской областной военной администрации по состоянию на 8:00.

"Харьков: в результате обстрелов оккупантов в течение суток ранены 4 человек в Шевченковском районе и районе Салтовки", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты наносили удары по Чугуевскому району Харьковской области, в результате чего ранении получили двое гражданских, а также по Дергачах и Барвенково.

Отмечается, что продолжаются бои на Изюмском направлении.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковщине российские войска готовятся к наступлению силами сосредоточенных вблизи Изюма подразделений.

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