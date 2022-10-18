Тело мужчины было найдено под завалами двухэтажного дома.

Ночью российские оккупанты выпустили ракеты С-300 по Николаеву, под завалами двухэтажного дома найдено тело мужчины.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью Николаев снова был обстрелян ракетами С-300. Есть попадание в двухэтажный дом. Под завалами найдено тело мужчины, спасательно-поисковые работы продолжаются", - сообщил он.

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Ким также отметил, что по состоянию на 06:20 в городе восстановлено электроснабжение.

Он также сообщил, что в результате вражеской атаки, уничтожен цветочный рынок. Обошлось без жертв.

Вражеские атаки Николаева: Что известно

Как сообщал УНИАН, ночью на Николаевщине сбили пять дронов-камикадзе. Также оккупанты обстреливали Николаев и область с временно оккупированной Херсонщины. Поэтому в городе пропал свет. Без электроэнергии частично остались населенные пункты в области.

В Генштабе также сообщили, что ВСУ отбили атаки оккупантов около шести населенных пунктов в двух областях.

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