Жителям Киева стоит оставаться в укрытиях, поскольку воздушная тревога продолжается, отметил мэр.

Несколько ракет российских оккупантов, летевших на столицу, силы противовоздушной обороны сбили в Киевской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Несколько ракет, летевших на Киев, сбили в области силы ПВО. Спасибо нашим защитникам!"- написал он.

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Мэр призвал киевлян оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога продолжается.

"Экономьте электроэнергию и с пониманием отнеситесь к ограничениям ее поставки", - призвал Кличко.

Над одним из районов Киевской области была сбита ракета российских оккупантов, написал в Telegram глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Ракету оккупантов только что сбили над одним из районов Киевщины. Пострадавших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива", - написал он.

Небытов поблагодарил силы противовоздушной обороны за отличную работу.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе работает противовоздушная оборона.

18 октября РФ совершила ракетные удары по Киеву, были повреждены два объекта критической инфраструктуры.

Из-за врежеской атаки появились проблемы с электро- и водоснабжением. Жертвами ракетного удара РФ по Киеву стали три человека.

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что противник с юга запустил ракеты по территории Украины.

В Луцке и в Одесской области враги попали в объекты энергетики. Также вражеские "прилеты" есть в городе Ривне и в Хмельницкой области. Во Львовской области сработала система противовоздушной обороны, а в Черновицкой - вражескую ракету сбил самолет украинской армии.

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