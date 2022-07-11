На месте работают спасательные и экстренные службы.

Вследствие сегодняшних ракетных ударов по Харькову три человека погибли, 16 получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг снова нанес ракетные удары по городу. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших. Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы", - сообщил он.

По данным заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, оккупанты обстреляли Харьков из "Смерчей", выпустили 10 ракет.

"Сегодня в 10:20 по городу нанесен ракетный обстрел. Предварительно оккупанты использовали РСЗО "Смерч", зафиксировано 10 ракет. Под обстрелами оказались жилые кварталы. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших. Информация обновляется, на месте работают экстренные службы", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, оккупанты сегодня нанесли удары по Харькову предварительно из РСЗО.

Этой ночью захватчики выпустили три ракеты по городу, одна из которых попала в жилой дом. В результате взрыва полностью разрушенный подъезд здания. Из-под завалов спасли 86-летнюю женщину.

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