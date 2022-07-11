Русская ракета уничтожила целый подъезд. Спасательная операция продолжается.

Более трех часов назад российские оккупанты ударили ракетами по центру Харькова. Уничтожен подъезд одной из жилых многоэтажек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

По предварительным данным, российская ракета попала в шестиэтажку в центральной части города. На месте работают спасатели.

"Весь подъезд уничтожен. В 4:30 спасли одну пожилую женщину, разбор завалов продолжается. По данным областного управления ГСЧС на 6:30, информации о погибших или раненых не поступало", - говорится в сообщении.

На кадрах с места атаки видны масштабы разрушений. Дым над разрушенным домом видели жители нескольких районов города.

О ракетном ударе по Харькову утром сообщило "Суспильне". Отмечалось, что одна ракета оккупантов попала в жилую многоэтажку в центральной части города. Деталей не сообщалось.

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