Прокуратура начала расследование.

Прокуратура начала расследование гибели 10 граждан и ранения 35 в результате обстрела Харькова русскими захватчиками.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 15 апреля 2022 года около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район г. Харькова. В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них - 7-месячный ребенок. Еще 35 человек ранены. Поврежден и разрушен ряд жилых домов", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Харькова: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 апреля председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что оккупанты обстреляли один из жилых районов города Харькова. На тот момент погибшими считались семь человек, среди них - ребенок семи месяцев.

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