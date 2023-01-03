3 января российские захватнические войска ударили ракетами по Дружковке Донецкой области.
Об этом сообщают в Офисе президента Украины. По предварительным данным, одна ракета ударила по городу. Другая ракета ударила по селу Яковлевка. Сейчас известно о двух пострадавших людях.
Между тем Краматорск также под ударом, сообщается в официальном Telegram-канале Краматорского городского совета.
"Сидите в укрытиях, ночь неспокойная", - говорится в сообщении.
Что происходит в Донецкой области
Ранее в Министерстве обороны Украины сообщали, что российская армия планировала выйти на границы Донецкой области до конца 2022 года.
В конце года они обстреляли область, сообщалось о гибели одного человека, по меньшей мере трое получили ранения.
На днях в Мариуполе зафиксировали движение колонны российской техники на север Донецкой области.
В сети сообщалось, что "кадыровцы" терроризируют жителей Донецка и Мелитополя.
По мнению военного эксперта Олега Жданова, оккупированный Донецк может ждать гуманитарная катастрофа.
27 декабря из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области в Донецкой области остановились все котельные.