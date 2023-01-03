Сейчас известно о двух пострадавших.

3 января российские захватнические войска ударили ракетами по Дружковке Донецкой области.

Об этом сообщают в Офисе президента Украины. По предварительным данным, одна ракета ударила по городу. Другая ракета ударила по селу Яковлевка. Сейчас известно о двух пострадавших людях.

Между тем Краматорск также под ударом, сообщается в официальном Telegram-канале Краматорского городского совета.

Видео дня

"Сидите в укрытиях, ночь неспокойная", - говорится в сообщении.

Что происходит в Донецкой области

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщали, что российская армия планировала выйти на границы Донецкой области до конца 2022 года.

В конце года они обстреляли область, сообщалось о гибели одного человека, по меньшей мере трое получили ранения.

На днях в Мариуполе зафиксировали движение колонны российской техники на север Донецкой области.

В сети сообщалось, что "кадыровцы" терроризируют жителей Донецка и Мелитополя.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, оккупированный Донецк может ждать гуманитарная катастрофа.

27 декабря из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области в Донецкой области остановились все котельные.

Вас также могут заинтересовать новости: