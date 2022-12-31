Очевидцы засняли проезд около двадцати грузовиков.

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали движение вражеской колонны техники. Все транспортные средства направлялись на север Донецкой области, где проходят боевые действия.

Информацией об этом поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем личном Telegram-канале. Он написал: "Фиксируем движение большой "праздничной" колонны российской техники. Грузовики с пока живой силой и БК. Из России в направлении севера Донецкой области. Впервые за последнюю неделю".

Андрющенко также опубликовал видео, которое длится полторы минуты. На нем демонстрируется проезд около двадцати грузовиков и одного бронеавтомобиля. Вероятнее всего, рашисты отправили подкрепление на самые сложные направления в Донецкой области.

Видео дня

Ситуация на фронте: основные подробности

В Генштабе сообщили, что по состоянию на 31 декабря украинские защитники ликвидировали 105 960 оккупантов. За прошедшие сутки эта статистика выросла на 710 врагов. ВСУ также взорвали более 18 тысяч единиц техники противника.

Ежедневно наши воины отбивают штурмы рашистов в районах нескольких населенных пунктов. Наиболее ожесточенные бои идут вокруг Марьинки, Авдеевки и Бахмута — города-крепости, который в течение долгих месяцев не могут захватить оккупанты благодаря доблести титанов из ВСУ.

В районе Федоровки Херсонской области на этой неделе метким ударом ликвидировали 200 рашистов. Информация о раненых уточняется.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 30 декабря сообщил: "Провел очередное заседание Ставки (верховного главнокомандующего — УНИАН). Ключевое — Донецкая, Луганская область, наш Донбасс, где идут самые жестокие бои. Бахмут, Соледар, Кременная. В целом держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся".

Вас также могут заинтересовать новости: