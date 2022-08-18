Противники обстреляли Криворожский и Никопольский районы.

Ночью оккупанты нанесли удары по Днепропетровщине, ранена женщина.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с тремя обстрелами... российская армия нанесла удары по двум районам - Криворожскому и Никопольскому. Дважды накрыла огнем Никопольский. В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии. Ранена 57-летняя женщина. Она в больнице. В городе повреждены 15 частных домов, школа, машины, магазин и храм. Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады", - сообщил он.

По словам Резниченко, в Криворожском районе враг направил "Ураганы" на Апостоловскую громаду. Без разрушений и пострадавших.

Он также сообщил, что в большой Костромке Зеленодольской громады электрики сейчас чинят поврежденную линию. Там до тысячи человек остались без света из-за вражеского удара накануне вечером.

Напомним, захватчики вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники уже не раз обстреливали Днепропетровщину из разного вооружения, были жертвы.

Оккупанты утром 18 августа нанесли ракетные удары по Харькову, погиб один человек, а 18 - получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: