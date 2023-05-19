Силы обороны лишили российскую армию мощных артустановок, комплекса наблюдения и определенного количества боеприпасов.

Украинские защитники уничтожили установки, из которых захватчики били по населению Правобережья. При этом ликвидировано 12 российских бойцов.

Как сообщает оперативное командование "Юг", ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ отлично выполнили огневые задачи. В частности, на левом берегу "положили" шесть "Гвоздик" - самоходных артустановок, из которых оккупанты били по населению Правобережья.

Также уничтожены крупнокалиберная гаубица "Мста-Б", комплекс наблюдения "Муром-М" и склад боеприпасов и ликвидированы 12 российских бойцов.

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"Все это враг больше никогда не применит против мирных украинцев", - говорится в сообщении.

В командовании рассказали, что за прошедшие сутки враг совершил более полусотни артиллерийских обстрелов Правобережья, в том числе дважды – по акватории Днепро-Бугского лимана. Во время обстрелов Херсона повреждены учреждения здравоохранения и культуры.

Ночью, во время ракетно-дроновой атаки Shahed-136 попал в агропредприятие одного из населенных пунктов Степовской общины на Николаевщине. Изуродована сельскохозяйственная техника и здание предприятия. Взрывной волной повреждено учебное заведение и частные дома.

Именно ночью враг увеличил количество кораблей в Черном море до 11-ти: во время атаки к подводной лодке добавились еще три надводных ракетоносителя.

"С Черного моря было зафиксировано шесть пусков "Калибров". Три ракеты силами ПВО уничтожены в небе над Николаевщиной. Именно на Николаевском направлении враг активизирует воздушную разведку", - добавляют военные.

Потери России в Украине по состоянию на 19 мая - что известно

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что под Бахмутом российская армия несет огромные потери. Всего они составляют до 70 тысяч человек. В частности, речь идет об уничтожении батальона каждый день.

Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 201 760 человек, а также тысячи единиц военной техники.

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