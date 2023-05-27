Сейчас с Черного моря Украине угрожают четыре "Калибра".

Буквально только что в акваторию Черного моря вышел на ракетоноситель. Сейчас Украине грозят четыре "Калибры".

За данными пресс-центра командования Военно-Морских сил ВС Украины, оперативная обстановка в акватории Черного моря буквально только что изменилась.

В частности, по состоянию на 11:45, в Черном море зафиксировано боевое дежурство четырех вражеских кораблей, среди которых - носитель крылатых ракет "Калибр" (общий залп до 4 единиц).

Видео дня

Обстановка в Азовском и Средиземном море – без изменений: в первом нет ракетоносителей, во втором – среди семи кораблей один – с "Калибрами" на борту.

Ситуация в морях

Напомним, по данным ОК "Юг" утром в Черном море вражеские ракетоносители отсутствовали. Также они находились в пунктах базирования вчера, 26 мая. Ранее, 25 мая, в акватории находился российский фрегат (ракетоноситель) "Адмирал Макаров", которым руководит бывший украинский военный, уроженец Винницкой области капитан 1 ранга Григорий Бреев. Он в 2014 году принял присягу ВС РФ.

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