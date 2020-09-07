Инцидент произошел 6 сентября вблизи населенного пункта Новгородское.

Один из военнослужащих, которые пострадали в результате подрыва автомобиля на Донбассе 6 сентября, скончался в больнице от полученных ожогов.

Читайте такжеОбострение на Донбассе: стало известно, как прошли сутки в зоне ООС Об этом говорится в вечерней сводке пресс-службы ООС.

«6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское. В результате подрыва двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. С грустью сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер», - говорится в сообщении.

Обострение на Донбассе: что случилось

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один ранен.

Утром 7 сентября был обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине.

Еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

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Автор: Катерина Шварц