Оккупанты продолжают увеличивать огневую активность с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что с начала года Российская Федерация перебросила на временно оккупированный Донбасс партию танков, реактивных систем залпового огня, специальную технику, 335 тонн боеприпасов и 19 тыс. тонн горючего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

«С территории РФ не прекращается логистическая поддержка оккупационных администраций. С начала года на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей было перемещено около 19 тыс. тонн горючего, 335 тонн боеприпасов, 35 автомобилей, 3 танка, реактивные системы залпового огня и специальную технику», - заявил он.

Также, по словам Хомчака, противник периодически грубо, пренебрегая договоренностями по соблюдению полного и всеобъемлющего прекращения огня, продолжает увеличивать огневую активность с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, в том числе с применением артиллерии калибра 122 мм и минометов - 82 мм и 120 мм.

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Кроме того, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Хомчак отметил, что российско-оккупационные войска содержат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии в определенных направлениях, в том числе, в населенных пунктах на ВОТ Украины.

Обострение на Донбассе: обстрел под Шумами 26 марта

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

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Автор: Константин Гончаров