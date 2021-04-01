В Канаде подтверждают непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно осудил провокационные действия России и концентрацию ею войск вблизи украинской границы.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим канадским коллегой.

Главной темой разговора стало обострение Российской Федерацией ситуации в сфере безопасности на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Кулеба сообщил Гарно о нежелании России подтвердить свою преданность режиму прекращения огня, отметил угрозы наращивания российского военного присутствия в непосредственной близости к Украине, подчеркнул важность усиления международного давления на Россию с целью деэскалации ситуации.

В свою очередь, канадский министр осудил провокационные действия России и концентрацию ею войск вблизи украинской границы, подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина благодарна своим друзьям и партнерам за солидарность на фоне обострения Россией ситуации в сфере безопасности. Мы выступаем за продолжение переговоров, и Москва должна осознавать, что за любой новый всплеск вооруженной агрессии ей придется заплатить цену", - отметил Кулеба.

Собеседники отдельно обсудили грубые нарушения прав человека, которые продолжаются во временно оккупированном Россией Крыму, и подготовку к учредительному саммиту Крымской платформы 23 августа.

Также Кулеба поблагодарил за введение Канадой на этой неделе дополнительных санкций против России в связи с временной оккупацией Крымского полуострова.

Стягивание российских войск к границе с Украиной

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны не исключают попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины. По данным разведчиков, Россия завершает подготовку комплекса мер, цель которого - побуждение Украины на военный ответ.

Сегодня, 1 апреля, президент Владимир Зеленский отметил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию введения более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Россию подтвердить приверженность политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе, которую она завела в тупик.

Также сегодня во время разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном глава Минобороны СШВ Ллойд Остин заверил, что Украина не останется наедине в случае усиления российской агрессии.

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Автор: Виталий Саенко