Министр обороны Штатов выразил обеспокоенность по поводу последних действий Российской Федерации и заверил в готовности поддерживать Украину в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин уверяет, что Украина не останется один на один в случае усиления российской агрессии.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор главы украинского оборонного ведомства Андрея Тарана с американским коллегой.

Читайте такжеВ МИД нынешнюю эскалацию со стороны РФ назвали " амой масштабной за последние годы"Остин и Таран уже второй раз за последние полтора месяца обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.

На этот раз украинский министр проинформировал собеседника о военно-политических аспектах ситуации на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вокруг государственной границы Украины. Он отдельно уделил внимание событиям 26 марта вблизи населенного пункта Шумы, где российские оккупационные войска убили четырех украинских военнослужащих.

Кроме того, Андрей Таран сделал акцент на системной эскалации ситуации по безопасности в районе проведения Операции объединенных сил и нежелании Российской Федерации подтвердить приверженность режиму прекращения огня.

Ллойд Остин выразил обеспокоенность по поводу последних действий Российской Федерации и заверил украинского министра в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

По информации украинского министерства, министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину один на один и не допустят реализации "агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины".

"Стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США не просто поддерживается, он динамично развивается. Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины. Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины", - заявил Андрей Таран.

Отмечается, что руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили также конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Российские войска на границе Украины

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По словам заместителя офиса президента Украины Романа Машовца, Россия пытается сорвать мирный процесс на Донбассе, в частности с начала года зафиксировано более 570 нарушений режима тишины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Россию подтвердить приверженность политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе, которую она завела в тупик.

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Автор: Виталий Саенко