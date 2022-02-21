Боевики продолжают массированные обстрелы украинских позиций на Донбассе / фото REUTERS

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать режим прекращения огня. За минувшие сутки, 20 февраля, они совершили 80 обстрелов украинских позиций, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • шесть раз Красногоровку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм;
  • три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;
  • дважды Гранитное - из минометов калибра 120 мм и 82мм;
  • три раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов;
  • шесть раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • три раза Опытное - из минометов калибра 120 мм;
  • дважды Пески - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • три раза Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • четыре раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • Артема - из минометов калибра 120 мм;
  • четыре раза Новотошковское - из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;
  • Тарамчук - из артиллерии калибра 122 мм;
  • Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм;
  • четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Золотое - из минометов калибра 120 мм;
  • дважды Южное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • Новотроицкое - из минометов калибра 82 мм;
  • три раза Троицкое - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • Прицепиловку - из артиллерии калибра 152 мм;
  • Павлополь - из минометов калибра 82 мм;
  • три раза Болотенное - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;
  • Крымское - из минометов калибра 82 мм;
  • дважды Лопаскино - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • Новогригорьевку - из станковых противотанковых гранатометов;
  • Трудовское - из артиллерии калибра 122 мм;
  • дважды Марьинку - из минометов калибра 120 мм;
  • дважды Калиново - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
  • Николаевку - из минометов калибра 120 мм;
  • дважды Новозвановку - из минометов калибра 120 мм;
  • дважды Богдановку - из артиллерии калибра 122 мм;
  • Шумы - из минометов калибра 82 мм;
  • дважды Станицу Луганскую - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • Нью Йорк - из минометов калибра 82 мм;
  • Новолуганское - из минометов калибра 120 мм;
  • Старый Айдар - из минометов калибра 120 мм;
  • Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм;
  • Новую Михайловку - из минометов калибра 120 мм;
  • Мемрик - из артиллерии калибра 152 мм;
  • Железное - из минометов калибра 120 мм.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное. 

Кроме того, в штабе отметили, что за текущие сутки со стороны боевиков зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Речь идет об обстрелах Талаковки, Пищевика, Водяного, Красногоровки, Мемрика и Станицы Луганской. В частности, оккупанты использовали артиллерию.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. 

Украинские защитники контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.

Обострение на Донбассе 

18 февраля главари "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Позже стало известно, что ролики террористов Пасечника и Пушилин записали за несколько дней до эскалации ситуации.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

В свою очередь боевики обвинили ВСУ в провокациях и обстрелах оккупированных территорий. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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