Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать режим прекращения огня. За минувшие сутки, 20 февраля, они совершили 80 обстрелов украинских позиций, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- шесть раз Красногоровку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;
- дважды Гранитное - из минометов калибра 120 мм и 82мм;
- три раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов;
- шесть раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- три раза Опытное - из минометов калибра 120 мм;
- дважды Пески - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- три раза Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- четыре раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- Артема - из минометов калибра 120 мм;
- четыре раза Новотошковское - из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;
- Тарамчук - из артиллерии калибра 122 мм;
- Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм;
- четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Золотое - из минометов калибра 120 мм;
- дважды Южное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- Новотроицкое - из минометов калибра 82 мм;
- три раза Троицкое - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- Прицепиловку - из артиллерии калибра 152 мм;
- Павлополь - из минометов калибра 82 мм;
- три раза Болотенное - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;
- Крымское - из минометов калибра 82 мм;
- дважды Лопаскино - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- Новогригорьевку - из станковых противотанковых гранатометов;
- Трудовское - из артиллерии калибра 122 мм;
- дважды Марьинку - из минометов калибра 120 мм;
- дважды Калиново - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- Николаевку - из минометов калибра 120 мм;
- дважды Новозвановку - из минометов калибра 120 мм;
- дважды Богдановку - из артиллерии калибра 122 мм;
- Шумы - из минометов калибра 82 мм;
- дважды Станицу Луганскую - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- Нью Йорк - из минометов калибра 82 мм;
- Новолуганское - из минометов калибра 120 мм;
- Старый Айдар - из минометов калибра 120 мм;
- Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм;
- Новую Михайловку - из минометов калибра 120 мм;
- Мемрик - из артиллерии калибра 152 мм;
- Железное - из минометов калибра 120 мм.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.
Кроме того, в штабе отметили, что за текущие сутки со стороны боевиков зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Речь идет об обстрелах Талаковки, Пищевика, Водяного, Красногоровки, Мемрика и Станицы Луганской. В частности, оккупанты использовали артиллерию.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.
Обострение на Донбассе
18 февраля главари "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Позже стало известно, что ролики террористов Пасечника и Пушилин записали за несколько дней до эскалации ситуации.
Вечером того же дня американский президент Джо Байден заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.
В свою очередь боевики обвинили ВСУ в провокациях и обстрелах оккупированных территорий. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.