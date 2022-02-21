Оккупанты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать режим прекращения огня. За минувшие сутки, 20 февраля, они совершили 80 обстрелов украинских позиций, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

шесть раз Красногоровку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм;

три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

дважды Гранитное - из минометов калибра 120 мм и 82мм;

три раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов;

шесть раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

три раза Опытное - из минометов калибра 120 мм;

дважды Пески - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

три раза Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

четыре раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Артема - из минометов калибра 120 мм;

четыре раза Новотошковское - из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;

Тарамчук - из артиллерии калибра 122 мм;

Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм;

четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Золотое - из минометов калибра 120 мм;

дважды Южное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Новотроицкое - из минометов калибра 82 мм;

три раза Троицкое - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Прицепиловку - из артиллерии калибра 152 мм;

Павлополь - из минометов калибра 82 мм;

три раза Болотенное - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;

Крымское - из минометов калибра 82 мм;

дважды Лопаскино - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Новогригорьевку - из станковых противотанковых гранатометов;

Трудовское - из артиллерии калибра 122 мм;

дважды Марьинку - из минометов калибра 120 мм;

дважды Калиново - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

Николаевку - из минометов калибра 120 мм;

дважды Новозвановку - из минометов калибра 120 мм;

дважды Богдановку - из артиллерии калибра 122 мм;

Шумы - из минометов калибра 82 мм;

дважды Станицу Луганскую - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Нью Йорк - из минометов калибра 82 мм;

Новолуганское - из минометов калибра 120 мм;

Старый Айдар - из минометов калибра 120 мм;

Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм;

Новую Михайловку - из минометов калибра 120 мм;

Мемрик - из артиллерии калибра 152 мм;

Железное - из минометов калибра 120 мм.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.

Кроме того, в штабе отметили, что за текущие сутки со стороны боевиков зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Речь идет об обстрелах Талаковки, Пищевика, Водяного, Красногоровки, Мемрика и Станицы Луганской. В частности, оккупанты использовали артиллерию.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.

Обострение на Донбассе

18 февраля главари "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Позже стало известно, что ролики террористов Пасечника и Пушилин записали за несколько дней до эскалации ситуации.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

В свою очередь боевики обвинили ВСУ в провокациях и обстрелах оккупированных территорий. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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