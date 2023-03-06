Зеленский подчеркнул, что украинцы уничтожают оккупантов везде, где это дает результат для Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут Донецкой области дал и дает один из самых больших результатов за время этой войны и всей битвы за Донбасс. Он подчеркнул, что нет такой части Украины, от которой можно отказаться.

"Нет такой части Украины, чтобы сказать, что от нее якобы можно отказаться. Нет такого украинского окопа, в котором стойкость и героизм наших бойцов были бы якобы неценными. Оккупант убивает за сам факт, что мы украинцы. За одно только слово об Украине", – отметил президент в своем традиционном вечернем видеообращении к украинцам.

Зеленский подчеркнул, что украинцы уничтожают оккупантов везде, где это дает результат для Украины.

Видео дня

"Бахмут дал и дает один из самых больших результатов за время этой войны, за время всей битвы за Донбасс", – подчеркнул глава государства.

Он выразил благодарность каждому солдату, кто сражается на этом сложнейшем направлении. Также президент отметил, что украинцы будут защищать каждую частичку Украины.

"Наступит время – освободим каждый город, каждое село нашего государства. И заставим оккупанта ответить за каждый выстрел против Украины, за каждую подлость против украинцев. Если сможем юридически – значит, юридически. Оружием – значит, оружием", – подчеркнул Зеленский.

Бои за Бахмут

Ожесточенные бои за Бахмут в Донецкой области продолжаются с августа 2022 года. Из-за постоянных вражеских атак город почти полностью уничтожен. Украинские защитники продолжают мужественно держать оборону города-крепости, несмотря на многочисленные попытки оккупационных войск штурмовать Бахмут.

В понедельник, 6 марта, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, украинские военные пытаются не допустить окружения города.

Также президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором было принято решение, что оборонительная операция и дальнейшее усиление позиций украинских войск в Бахмуте должны продолжиться.

В то же время в Государственной пограничной службе подчеркнули, что российские оккупационные войска продолжают штурмовать Бахмут, однако эти атаки безуспешны. Ситуация в городе тяжелая, но украинские военнослужащие продолжают сдерживать атаки врага.

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