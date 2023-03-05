Российские оккупанты сейчас делают акцент на боях в городе.

В настоящее время у российских оккупационных войск нет возможности окружить и захватить Бахмут.

Такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. "Ресурс огромный на самом деле стянут под Бахмут. И давить на город они будут продолжать. Основная их задача на сегодня заключалась в том, чтобы перерезать логистические артерии", - сказал Коваленко.

Он уточнил, что речь идет о трассах 05-04 и 05-06, через которые происходит материально-техническое обеспечение украинских подразделений в Бахмуте.

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"Сейчас они больше делают акцент уже на боях в городе: они пытаются с северного направления, а также с восточного направления уже зайти в город, начать бои в городе. Здесь есть свой уже нюанс, потому что бои в городе не есть кредо российских войск - они не имеют достаточно опыта боев в городе, городской бой не их стиль", - подчеркнул Коваленко.

Ситуация в Бахмуте

В Бахмуте уже несколько месяцев продолжаются тяжелые бои. Несмотря на то, что российская пропаганда уже не раз сообщала о взятии города россиянами, ВСУ продолжают держать позиции. Ежедневно украинские военные ликвидируют в Бахмуте много живой силы оккупантов.

5 марта Институт изучения войны обнародовал прогноз, согласно которому российским войскам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут.

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