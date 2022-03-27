Из-за действий России на ЧАЭС и ЗАЭС в МАГАТЭ создали круглосуточный кризисный центр для мониторинга ситуации на АЭС Украины, а Офис генпрокурора открыл ряд производств по статье "экоцид".

Украина вместе с партнерами работает над устранением России из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или же по крайней мере отстранения россиян от ключевых позиций в секретариате организации.

Об этом сообщила советник министра энергетики Елена Зеркаль, передает Радио Свобода.

"Неоспоримым основанием для этого является политика ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС", – отметили в украинском правительстве.

Во время широкомасштабного военного вторжения в Украину российская армия взяла под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции. В частности, ЧАЭС захватили в первый день вторжения, 24 февраля.

Из-за действий России на ЧАЭС и ЗАЭС в МАГАТЭ создали круглосуточный кризисный центр для мониторинга ситуации на АЭС Украины, а Офис генпрокурора открыл ряд производств по статье "экоцид".

В правительстве также сообщили, что российские военные разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн евро.

Кроме того, по данным Минэкологии Украины, в результате боевых действий и поджогов войсками РФ лесов зоны отчуждения происходит повышение уровня радиоактивного загрязнения воздуха.

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