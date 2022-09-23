"Мне кажется, они пытали нас ради развлечения", вспоминает освобожденный парамедик.

Джон Хардинг – один из иностранцев, которых Украине удалось освободить во время обмена пленными с Россией 21 сентября.

В интервью Daily Mail освобожденный британский парамедик рассказал, каким было его пребывание в плену.

За месяцы в плену россиян, где были многочисленные допросы и пытки, его здоровье очень пострадало, а вес снизился до 50 килограммов. Вот что он вспоминает о пребывании в плену:

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"Мы сдались в плен на Азовском металлургическом заводе, потому что не смогли продолжать бой. У нас также были раненые люди, и мы волновались, как мы проведем их через вражеские линии. ... Нам сказали, что с нами будут обращаться как с военнопленными по Женевской конвенции, но в течение 48 часов мы были под стражей МГБ – донецкой версии КГБ. Были избиения, удары током и многое другое. Одному парню ударили ножом в ногу, после чего ему наложили швы. Мне кажется, они пытали нас ради развлечения. Это могло продолжаться от часа до нескольких часов. Наши похитители отвозили нас в "прокуратуру", где с нами проводили беседы. Во время транспортировки нас обычно немного били. Иногда они проводили через дверь, а мы бились головой об косяки. Мы всегда были с завязанными глазами".

Оккупанты использовали палки для избиения пленных, а также устройство, которое Хардинг назвал "довольно изобретательным" – телефон, бьет током после того, как пленный по приказу набирает номер.

Хариднг также рассказал, что делил камеру размером четыре на два метра в оккупированном Донецке, которая была заперта 23 часа в сутки, с другими заключенными. Освобожденный из плена говорит, что оккупанты мучили его угрозами смертной казни и даже заставили записать прощальное сообщение для дочери.

Худшим, что он пережил за это время, он называет то, что видел, как в плену умер другой британец – 45-летний Пол Юри, чьи потребности в лекарствах россияне не смогли удовлетворить.

Обмен стал для него неожиданностью. По словам Хардинга, когда россияне везли его и других британцев связанными скотчем в темном грузовике долгие 20 часов, он был уверен, что его жизнь вот-вот закончится.

"Мы были на полу грузовика, и все это время я думал, что это было наше последнее путешествие. И когда кто-то узнал, что мы в России, мы сказали: "Ох, черт!". Мы не были уверены, закончится ли это путешествие тем, что мы будем привязаны к столбу. Мы подошли к взлетно-посадочной полосе, и нам сказали сесть в самолет. Мы все еще не знали, куда направляемся. Жалюзи на окнах были опущены, их не позволяли открыть. Но нам дали еду. Мы взлетели и летели долго. Тогда кто-то сказал мне, что мы над Египтом. Наконец я поднял жалюзи на высоте 30 000 футов и впервые подумал: "Мы не умрем", – рассказал он.

Еда в самолете, рассказывает освобожденный из плена, стала первым нормальным обедом за несколько месяцев.

"[В самолете] нам дали настоящую еду впервые за несколько месяцев. У нас была говядина и рис, курица, спринг-роллы. Мои глаза были больше живота", – говорит он.

История британца Джона Хардинга: защита Мариуполя и плен в Донецке

Британец Джон Хардинг попал в плен в Мариуполе. Это произошло в мае. Российские пропагандисты снимали с ним видео, где он рассказывал, что якобы был членом полка "Азов". В ролике он обращался к тогдашнему премьеру Великобритании Борису Джонсону и заявлял, что ему может грозить смертная казнь.

На самом деле Хардинг служил медиком в украинских Вооруженных силах на момент попадания в плен. Он сказал, что поехал в Украину служить боевым медиком, надеясь изменить ситуацию. До того он побывал в Грузии и в Сирии (на стороне курдского подразделения боролся против "Исламского государства").

В начале августа в так называемой "ДНР" решили "судить" 5 взятых в плен иностранных граждан в частности – Джона Хардинга. Кроме него "суд" в "ДНР" рассматривал "дела" Векослава Пребега из Хорватии, Дилана Хили и Эндрю Хилла из Великобритании и Матиаса Густавссон из Швеции.

Во время обмена пленными между Россией и Украиной, состоявшегося 21 сентября, Джон Хардинг был освобожден вместе с 4 другими гражданами Великобритании – Эйденом Аслином, Шоном Пиннером, Диланом Хили и Эндрю Хиллом. В целом во время обмена освободили 10 иностранных граждан, которых пленили россияне.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что враг назначил этим гражданам приговор – долгий срок заключения или же смертная казнь.

Договоренности об освобождении иностранцев достигли при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Освобожденных иностранцев доставили в саудовский город Эр-Рияда и оттуда – в родные страны.

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