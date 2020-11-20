По словам Кравчука, боевики затягивают этот процесс.

Украина хочет до конца текущего года вернуть 11 пленных, которые находятся на оккупированном Донбассе. Их список уже передали боевикам, теперь они должны подать свой.

Об этом рассказал глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук, пишет hromadske.

"Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - пояснил он.

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По словам Кравчука, украинская делегация не располагает информацией о количестве людей на оккупированных территориях, которые "страдают в различных формах давления", однако знает, что такие есть. Поэтому хотят сначала обменять тех людей, списки которых подготовлены, а дальше действовать по принципу "всех на всех" и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может пройти до конца текущего года.

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Автор: Юрий Годован