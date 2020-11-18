Украинская сторона в ТКГ настаивает на обмене до конца года / фото ОП

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может пройти до конца текущего года.

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Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире одного из телеканалов, передает "Новое время". Он отметил, что украинская сторона предложила провести обмен пленных не позднее 24 декабря.

"Мы предлагаем провести обмен пленными до 24 декабря, до Рождества, как жест выполнения наших договоренностей", — уточнил Арестович.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ, политические советники также начали подготовку ко встрече нормандской четверки. Она должна состояться в 2020 году.

«Политические советники, насколько мне известно, договариваются об организации именно такой встречи. Там идет практическая работа», — пояснил Арестович.

Он также добавил, что встреча в нормандском формате необходима Украине для подведения итогов прошлого года, а также принятие новых решений на высшем политическом уровне.

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Автор: УНИАН