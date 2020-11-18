Спикер украинской делегации также заявил, что до конца года должна состояться "нормандская" встреча.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может пройти до конца текущего года.

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Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире одного из телеканалов, передает "Новое время". Он отметил, что украинская сторона предложила провести обмен пленных не позднее 24 декабря.

"Мы предлагаем провести обмен пленными до 24 декабря, до Рождества, как жест выполнения наших договоренностей", — уточнил Арестович.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ, политические советники также начали подготовку ко встрече нормандской четверки. Она должна состояться в 2020 году.

«Политические советники, насколько мне известно, договариваются об организации именно такой встречи. Там идет практическая работа», — пояснил Арестович.

Он также добавил, что встреча в нормандском формате необходима Украине для подведения итогов прошлого года, а также принятие новых решений на высшем политическом уровне.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

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Автор: УНИАН