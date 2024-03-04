Также было уничтожено 9 танков, 21 ББМ, 22 артсистемы и много другой военной техники.

За минувшие сутки, 3 марта, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1150 российских оккупантов.

Как сообщил Генштаб, общие потери России в войне против Украины по состоянию на сегодня выросли до 417 950 человек.

Кроме того украинские защитники уничтожили много военной техники армии захватчиков, в частности:

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танков - 6648 (+8);

боевых бронированных машин - 12660 (+21);

артиллерийских систем - 10210 (+22);

РСЗВ - 1004 (+1);

средства ПВО - 698 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7845 (+2);

крылатых ракет - 1916 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 13374 (+42);

специальной техники - 1621 (+1).

Кроме того, Силы обороны поразили 347 самолетов, 325 вертолетов, одну подводную лодку, а также 25 кораблей и катеров.

Война в Украине - потери России

В течение февраля Силы обороны Украины уничтожили 28 тысяч 450 оккупантов, а также 3 тысячи 854 единицы вооружения и военной техники противника.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что с начала февраля армия страны-агрессора потеряла уже 15 военных самолетов.

Как рассказали в ISW, Россия была вынуждена значительно снизить активность своей авиации на востоке на фоне недавних высоких потерь. Пока неизвестно, как долго продлится эта вынужденная пауза.

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