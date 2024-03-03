За сутки противник потерял 8 орудий, 4 миномета и 18 автомобилей.

На левобережье Херсонщины за минувшие сутки стало меньше более чем на сотню российских военных, которые "вышли из строя" из-за неудачного штурма позиций ВСУ и попали под контрбатарейный огонь украинских защитников.

Как сообщили в Силах обороны юга, в операционной зоне, на Херсонщине, продолжается контрбатарейная борьба, но враг не оставляет своего намерения выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье Днепра.

"В течение суток противник смог на одну штурмовую атаку без поддержки бронетехники. Понеся безвозвратные и санитарные потери в количестве более 40 штурмовиков, снова отошел на свои исходные позиции", - рассказали в ВСУ.

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Также украинские военные продолжают мероприятия по расширению и удержанию плацдарма, Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

В частности, за минувшие сутки получили подтверждение о том, что на левом берегу из-за этих "огневых мероприятий" уменьшилось на 69 оккупантов, 8 орудий, в том числе две гаубицы типа "Мста" (самоходная и буксировочная), 4 минометы, 18 единиц автомобильной техники. Пущена на металлолом вражеская лодка и два генератора.

"Уничтожен вражеский блиндаж и полевой пункт боеснабжения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение боевых суток (с 7:00 до 7:00) враг продолжал терроризировать гражданское население прифронтовых территорий Херсонщины, а также акваторию и прибрежную зону Очаковской громады дронами различной модификации. В частности, зафиксировано пуски 67 FPV-дронов, 6 ударных БпЛА типа "Ланцет" и 19 сбросов 32 осколочных боеприпасов с БпЛА других моделей. В результате, ранены двое сотрудников Национальной полиции и повреждено админздание в населенных пунктах правобережной Херсонщины.

"Кроме того, 21 обстрел был зафиксирован по населенным пунктам. Оккупанты 4 раза обстреляли из артиллерии Херсон. Дважды - Садовое и Станислав, где погиб гражданский человек. Также от вражеских артиллерийских обстрелов страдали Днепровское, Львовское, Томина Балка, Кизомыс, Берислав, Белозерка, Понятовка, Янтарное, Инженерное, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Республиканец, Новоалександровка, Тягинка, Новоберислав на Херсонщине", - рассказали в ВСУ.

В Николаевской области акватория и территория Очаковской громады и береговая линия Куцурубской громады обстреливались вражеской артиллерией с Кинбурнской косы.

"Все чаще здесь фиксируется и активность вражеских FPV-дронов", - отмечают военные.

В результате артиллерийских обстрелов было ранено гражданское лицо в Херсоне, и повреждено почтовое отделение.

В целом по населенным пунктам целями оккупационных войск России стали магазины, жилые многоэтажки, полтора десятка частных домов, гражданские автомобили, линии электропередачи и газопровод.

По данным Сил обороны юга, на боевом дежурстве сейчас находятся четыре корабля вражеского флота: три - в Черном море и один - в Азовском. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

За предыдущие боевые сутки на левобережье Херсонщины во время контрбатарейной борьбы ВСУ сократили армию РФ почти на 60 оккупантов и десятки единиц техники. За это время в течение суток враг не совершал штурмовых действий, но продолжал активную аэроразведку, плотно обстреливал из артиллерии и наносил удары дронами по населению.

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