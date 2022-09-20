Противоречие возникает между штатными подразделениями вооруженных сил России и мобилизованными из Донецкой и Луганской областей.

О деморализации захватчиков на южном направлении свидетельствует растущее противоречие между различными воинскими подразделениями.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"В частности, наращивается противоречие между подразделениями сформированными из разного состава, то есть между штатными подразделениями военных Вооруженных сил России и набранными "ополченцами", как-то называют "мобилизованными с Донецкого и Луганского направления", - сказала она.

Видео дня

О растущей деморализации и противоречий в рядах оккупационных войск, Гуменюк отметила, что штатные подразделения оккупантов, порой отступая, оставляют на позициях тех самых "мобилизантов", которых им не жалко.

"А потом, еще и раненых не хотят забирать, не хотят их принимать в те госпитали, которые развернуты за рубежом, то есть на территории России. Поскольку они им не нужны. И такое отношение к ним вносит дополнительную деморализацию. И вот эти "ополченцы" начинают понимать кому они вообще нужны и зачем", - отметила она.

Гуменюк обратила внимание, что часть оккупантов пытаются убежать с позиций, переодевшись в гражданскую одежду.

"У нас есть информация, что часть вражеского личного состава изыскивает способы переодеваться в гражданское и тихонько перебираться короткими перебежками под видом гражданского населения, даже попробовать перебираться в сторону Крыма. Они сами же разыскивают таких своих бегунков и пытаются вернуть их на позиции", - подытожила она.

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты устроили "глобальную" зачистку.

Вас также могут заинтересовать новости: