Захватчики снова устроили массовые проверки телефонов.

Во временно оккупированном Мариуполе стремительно растет число российских патрулей.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"В Мариуполе глобальная зачистка. Количество патрулей стремительно растет. Снова массовые проверки телефонов", - сообщил Андрющенко.

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Он призвал людей срочно удалить все переписки во всех мессенджерах и подчистить историю звонков.

"Выйти из аккаунтов. Удалить фото и видео, в том числе из папки "недавно удаленные". Не подвергайте себя и близких опасности", - написал он.

Как ранее сообщал УНИАН, в школах оккупированного Мариуполя учителя рассказывают первоклассникам, что они - "часть России", и что украинцы - "выдуманная нацистами нация".

С тем в Мариуполе недовольны бездействием оккупационной "власти" люди выходят на протесты. Жители города продолжают сидеть без воды и электричества. В городе нарастает недовольство, ведь оккупанты не спешат выполнять обещания - коммунальные службы оккупантов отказываются ремонтировать порыв на улице и разбитую подстанцию.

Также 11 сентября российские захватчики устроили празднование советского дня Мариуполя буквально на костях погибших украинцев.

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