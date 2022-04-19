Ранее в Украине официально заявили о начале новой фазы войны с Россией.

Опрошенные The New York Times аналитики сомневаются, что крупномасштабное наступление российских сил в районе Донбасса уже началось.

Как пишет издание со ссылкой на заявления американских чиновников, Россия по-прежнему продолжает перебрасывать на восток Украины вооружение и подтягивает резервы.

"Мы по-прежнему считаем что то, что мы наблюдаем, является частью операции по формированию, что русские продолжают создавать условия для того, что, по их мнению, станет конечным успехом на земле. Вводя больше сил, добавляя больше средств обеспечения, добавляя больше возможностей управления и контроля для еще предстоящих операций", - сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Аналитики говорят, что часть обстрелов, вероятно, также была направлена ​​на то, чтобы сковать украинские войска в таких городах, как Харьков, чтобы они не поддержали войска на Донбассе, которые, как ожидается, примут на себя основную тяжесть российского наступления.

Новая фаза войны

Накануне, 18 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины.

Ночью и утром 19 апреля российские силы сосредоточились на прорыве нашей обороны Луганской и Донецкой области. Также в планы оккупантов входит полный контроль над Мариуполем.

Продолжаются обстрелы южных городов Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: