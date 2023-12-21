По словам Дикого, мобилизацию этого количества людей нельзя растягивать на год.

Озвученная цифра о дополнительной мобилизацию 450-500 тысяч человек - это "самое скромное пожелание", и набрать это количество людей необходимо за несколько месяцев, а не за год. Такое мнение высказал ветеран АТО, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Эта цифра 450-500 тысяч человек – это Генштаб озвучил самое скромное пожелание, какое только может быть. Я бы сказал, что по-хорошему нам надо полмиллиона прибавить за короткий период. То есть не за год, не растягивать это по 40-50 тысяч в месяц, а полмиллиона набрать за эту зиму, то есть где-то за 3-4 месяца. Еще быстрее это просто физически невозможно", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По словам Дикого, чтобы достичь этой цели за 3-4 месяца, необходимо "безумно напрячься". Кроме того, стоит внести изменения в законодательство "под Новый год".

Видео дня

"Сделать правильную рамку для этой мобилизации. Далее – обратиться к обществу с тем, чтобы этой мобилизации не просто не противились, а наоборот. Если одновременно набирать полмиллиона человек за 3-4 месяца, а я считаю, что это критическая потребность, надо будет обращаться и к обществу, и к волонтерам, чтобы помогли одеть и так далее одновременно это количество людей", – резюмировал ветеран АТО.

Мобилизация в Украине

19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили провести мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что закон, где речь пойдет о мобилизации женщин, в случае его принятия парламентом, он подписывать не будет.

Майор запаса НГУ Алексей Гетьман отметил, что мобилизовать 500 тысяч человек Украина может и в течение трех месяцев. По его словам, такие мероприятия нужны для проведения ротации и планирования действий на следующий год.

Вас также могут заинтересовать новости: