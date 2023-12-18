Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск на Лиманском направлении.

Вооруженные силы Украины на Авдеевском направлении отбили девять атак врага в районе Авдеевки и еще 13 - возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток произошло 92 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено девять атак врага в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

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На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, а под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

"На Лиманском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Силы обороны отразили 10 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Бахмутском направлении украинские воины отбили 17 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем на этом направлении оказались около 10 населенных пунктов.

В то же время на Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать врага вблизи Новомихайловки Донецкой области. Здесь российские захватчики, при поддержке авиации, совершили 12 безуспешных атак.

На шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Но артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

"На Запорожском направлении силы обороны отразили 13 атак противника западнее Новопокровки и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Чернобаевка Херсонской области и гражданские объекты города Херсон.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов.

Бои за Авдеевку - мнение эксперта

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что российские оккупанты под городом Авдеевка применяют тактику боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) - нагружают взрывчаткой транспортное средство и направляют на позиции противника.

Так, враги делают из" голых"танков Т-62 танка-"шахиды". Эксперт добавил, что один из таких танков захватчики оставили возле Водяного.

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