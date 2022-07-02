По предварительной информации, жертв нет.

Сегодня утром российские военные нанесли очередной ракетный удар по Николаеву, выпустив по меньшей мере семь ракет.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Сегодня утром городской голова написал, что есть взрывы, и именно в это время прилетело по меньшей мере семь ракет, которые попали по городу и окрестностям. Относительно вчера, я думаю, что это были ракеты С-300, по сегодняшним еще проверяем, но на сейчас жертв нет", - сказал он.

По его словам, удар пришелся "в никуда" - оккупанты ударили по инфраструктуре и предприятию, которое производит кирпич, еще несколько ракет упали в поле.

Ракетные удары по Николаеву

Напомним, ранее сообщалось, что утром 2 июля в Николаеве и Харькове прогремели мощные взрывы.

Утром в пятницу, 1 июля, в Николаеве прогремела серия взрывов. Позже было опубликовано видео последствий массированного ракетного обстрела Николаева.

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