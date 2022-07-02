В Николаеве рано утром 2 июля прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
Этому предшествовал сигнал воздушной тревоги.
"В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях!", - написал он.
Другие подробности пока не известны.
Также местные Telegram-каналы сообщают о двух мощных взрыва в Харькове. В одном из районов города начался пожар.
Как сообщал УНИАН, утром в пятницу, 1 июля, в Николаеве прогремела серия взрывов. Позже было опубликовано видео последствий массированного ракетного обстрела Николаева.