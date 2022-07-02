Взрывам предшествовали сигналы воздушной тревоги.

В Николаеве рано утром 2 июля прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

Этому предшествовал сигнал воздушной тревоги.

"В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях!", - написал он.

Другие подробности пока не известны.

Также местные Telegram-каналы сообщают о двух мощных взрыва в Харькове. В одном из районов города начался пожар.

Как сообщал УНИАН, утром в пятницу, 1 июля, в Николаеве прогремела серия взрывов. Позже было опубликовано видео последствий массированного ракетного обстрела Николаева.

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