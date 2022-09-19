Украинские воины сегодня утром сбили вражеский самолет.

В Херсонской области сегодня сбит вражеский Су-25.

Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"19 сентября около 8 часов утра зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

Видео дня

Напомним, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.

По состоянию на 19 сентября на украинской земле ликвидировали около 54 тыс. 650 захватчиков и, в частности, 251 вражеский самолет, 217 вертолетов, 238 крылатых ракет и 920 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: