Украинские воины поразили несколько районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Вооруженные силы Украины поразили три пункта управления российских оккупантов и два их склада с боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Видео дня

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и 5 других важных военных объектов врага", - говорится в сообщении.

Новые потери РФ Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, на юге в течение ночи Вооруженные силы Украины нанесли по врагу более 150 огневых ударов. Об этом сказал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 12:00.

Также стало известно, что 26 октября армия Украины в Бериславском районе Херсонской области сбила вражеский ударный вертолет Ка-52 ("Аллигатор").

Стоит отметить, что украинские воины пошли в контрнаступление на разных направлениях в конце августа. По состоянию на 21 октября в Херсонской области освобождены уже 88 населенных пунктов.

Генштаб ВСУ сообщал, что на украинской земле по состоянию на 26 октября уже уничтожили 68 900 оккупантов и, в том числе 248 вражеских вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: