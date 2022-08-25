По его мнению, основная ошибка состоит в том, что мы слишком доверяли своему соседу.

Украина слишком доверяла своему соседу, с которым подписала Будапештский меморандум, и не заботилась о своей армии.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Военному телевидению.

Министр считает, что войны ни в Грузии, ни в Украине не было бы, если бы в 2008 году нас приняли в НАТО. Но благодаря нынешнему партнерскому Альянсу Украина сможет победить агрессора.

Резников отметил, что Россия стала тюрьмой для народов, которые сейчас там находятся. Разные национальности и этносы в РФ "выполняют функции янычар, которые грабят и убивают, в частности украинцев, в форме российских солдат".

"Мы ведем сегодня борьбу за выживание страны. Мы подтверждаем свое право на независимость. Мы прожили более 30 лет независимыми, создали абсолютно независимую страну в своих границах, поэтому сегодня мы, возможно, дороже платим за то, что не заботились о своей армии. Единственная ошибка, которую я точно могу назвать, - мы были очень доверчивы к своему соседу, который заключил с нами Будапештский меморандум. Это международное соглашение вместе с другими гарантами. И мы настолько верили, что не думали о том, что не заботясь о своей армии, надо будет заботиться о вражеской. Сегодня мы с вами это догоняем. У нас с вами война на выживание, и мы выживем в этой войне, сломаем хребта этому Голиафу", - отметил Резников.

Министр добавил, что Украина побеждает на политическом поле с первых дней войны. Благодаря партнерскому Альянсу украинская армия придет к победе и на поле боя.

"Вопрос: когда и какой ценой? Мы сегодня имеем шансы одержать победу быстрее и дешевле с точки зрения потерь украинских, благодаря партнерскому Альянсу. Я могу засвидетельствовать, что наши партнеры готовы с нами работать не только в краткосрочной, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавил он.

Резников также анонсировал "хорошие и позитивные новости" для украинцев и мира уже в этом году.

Как сообщал УНИАН, ранее Резников заявил, что в полномасштабной войне с Россией худший сценарий для Украины уже позади. Украина сейчас стоит на пороге нового этапа войны.

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