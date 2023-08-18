Делается все для того, чтобы Украина сделала еще один шаг в круг наиболее прочных государств мира.

Ко Дню Независимости готовятся с международными партнерами "мощные вещи" по оружию для Украины, новых возможностей обороны. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Готовим мощные вещи для Украины, усиления нашего государства, наших воинов", - подчеркнул он.

Отметил, что на сегодня главная задача - это оружие для наших воинов, а также новые возможности для нашей обороны и новые пакеты поддержки от наших партнеров.

Видео дня

"Мы делаем все, чтобы накануне Дня независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг наиболее крепких государств мира. Наша команда сейчас работает особенно интенсивно", - подчеркнул президент Украины.

Он подчеркнул, что будут новости для Украины. "Готовим их с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно. И конечно, с такими нашими европейскими партнерами, с которыми мы уже вместе не раз доказывали, что европейское лидерство в защите свободы имеет глобальное значение", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что следующая неделя – это "время важных для Украины мероприятий". При этом добавил, что никакого результата для Украины не будет упущено.

Возможные атаки РФ на День Независимости - детали

24 августа отмечается День Независимости Украины. Это государственный праздник в честь принятия Акта провозглашения независимости Украины и отсоединения от СССР. Акт был принят Верховной Радой Украины 24 августа 1991 года.

Руководитель объединенного пресс-центра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк заявила, что угроза ракетных ударов из акватории Черного моря по территории Украины остается высокой, в частности накануне и в День Независимости.

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий заявлял, что на День Независимости Украины, 24 августа, Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

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