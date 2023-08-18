Отмечается, что нынешние действия вражеской авиации и флота - это косвенный признак подготовки к будущим атакам.

Руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила на брифинге, что угроза ракетных ударов из акватории Черного моря по территории Украины остается высокой, в частности накануне и в День Независимости.

По ее словам, нынешняя активность вражеской авиации и пребывание кораблей в бухтах Черного моря – это косвенный признак подготовки к будущим атакам.

"Такая угроза остается. Напомню, они даже с бухты способны поражать фактически любую точку на территории Украины... А зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможные массированные атаки, в частности с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников", - рассказала она на брифинге.

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Гуменюк подчеркнула, что российские самолеты в эти дни, вероятно, проводят предварительное слаживание, что также свидетельствует о подготовке.

"Поэтому мы говорим о вероятной такой угрозе, которая будет наращиваться ближе к важным датам, сейчас их отсутствие (ракетоносителей, - УНИАН) на службе может свидетельствовать как раз о подготовке. А активность МиГов, которая наблюдается в течение двух последних суток, может свидетельствовать о проведении предварительного слаживания воздушных сил, это также косвенный признак подготовки к атакам", - подытожила руководитель пресс-центра.

Российские атаки на День Независимости

Как ранее сообщал УНИАН, представитель украинской разведки Вадим Скибицкий заявлял, что на День Независимости Украины, 24 августа, Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

В воздушной силах успокоили, что украинские защитники будут делать то, что и всегда, - защищать Украину и ее воздушное пространство.

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