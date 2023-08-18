Глава государства подчеркнул, что договоренности с партнерами продолжают реализовываться.

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам очередного совещания с чиновниками заявил, что Украина продолжает в рамках реализации договоренностей с партнерами получать военное усиление в виде тяжелой техники, артиллерии и средств противовоздушной обороны.

"Ежедневная утренняя "сверка часов". Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами", - написал президент в Telegram.

Зеленский также анонсировал очередные пакеты помощи, отметив, что "новости будут скоро".

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По словам главы государства, на совещании также обсудили ситуацию на фронте. В частности, речь шла об оборонительных и наступательных действиях, а также результатах применения дронов.

Кроме того, президент заслушал доклады о ходе всеохватывающей инспекции военно-врачебных комиссий, работы Службы безопасности Украины в отношении военных комиссаров и коллаборантов.

"Хорошие результаты", - заключил он.

Отдельно - в закрытом режиме - Зеленскому доложили СБУ и Главное управление разведки Минобороны относительно своих специальных задач.

Оружие для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, 17 августа стало известно, что Украина получила от Германии еще две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS.

Кроме того, в новый оборонительный пакет вошли около пяти тысяч дымовых снарядов калибра 155-мм, десять переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы и грузовой транспорт.

Также США одобрили отправку в Украину истребителей F-16 от Нидерландов и Дании. Украина получит их сразу после завершения обучения украинских пилотов.

Кроме того, Минобороны Великобритании подписало три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны на общую сумму более 114 млн долларов. В частности, речь идет о системах противодействия беспилотным летательным аппаратам UAS, беспилотниках, системе CORTEX Typhon.

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