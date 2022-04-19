Местные власти не признали это "мероприятие" и направили в Службу безопасности Украины и полицию соответствующее заявление о нарушении законодательства.

В Розовке Запорожской области российские оккупанты под дулом автоматов заставили людей проголосовать на "референдуме".

Как сообщает Запорожская областная военная администрация об этом рассказал председатель Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский.

Как известно, со 2 марта российские войска оккупировали территорию Розівської территориальной общины Пологовского района.

Все это время оккупанты проводили определенную работу с местным населением, делали так называемую перепись, затем повесили флаги "Л/ДНР".

Известно, что недавно в общину приезжал один из главарей так называемой республики ДНР.

По словам Крупского, сейчас есть информация, что местное население, преимущественно людей пожилого возраста и переселенцев из Мариуполя, обманом собрали в местном доме культуры.

Людям сказали, что будут обсуждаться вопросы выплаты пенсии и выясняться их социально-бытовые потребности.

На самом же деле местным озвучили так называемый меморандум за то, чтобы провести выборы нового "мэра", некоего "актива села", а затем и об обращении к "ДНР" о присоединении, пока не будет захвачено Запорожье.

"Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, что находятся за рамками правового поля Украины... Мы знаем, что это фэйковое и коварное мероприятие, которое несет угрозу прежде всего, самим жителям общины. Мы знаем, что она незаконна. И мы никогда не признаем эти события", - отметил Крупский.

Он отметил, что соответствующее заявление уже направлено в Службу безопасности Украины и полиции.

"Мы знаем обо всех коллаборантах, которые принимали в этом участие", - добавил председатель РГА.

Как ранее сообщал УНИАН, в Херсонской области в начале мая российские оккупационные войска намерены провести псевдореферендум для создания так называемой "ХНР". Его рашисты планируют на период с 1 мая по 10 мая.

Координатор избирательных и политических программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отметила, что так называемый "референдум" оккупантов не будет иметь никаких юридических последствий.

В свою очередь Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что оккупанты в городе Снигиревка Николаевской области готовят "референдум" по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму.

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