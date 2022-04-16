Обломки ракет упали в жилом квартале города.

В Запорожье сбиты две ракеты российских оккупантов, но обломки травмировали женщину.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

"Во время воздушной тревоги в одном из районов Запорожья произошло ЧП. По предварительным данным, средствами ПВО были сбиты две вражеские ракеты, обломки которых упали в жилом квартале", - говорится в сообщении.

В частности, от взрыва в домах повылетали окна.

"Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются. По предварительным данным, от обломков стекла пострадала женщина 29 лет, которая уже доставлена в больницу. По словам медиков, угрозы для ее жизни нет", - сказано в сообщении.

Кроме того, оказана медицинская помощь в условиях больницы, в дальнейшем пациентка будет лечиться и наблюдаться хирургом амбулаторно.

Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Родах от обстрела пострадал 12-летний ребенок, а в Гуляйполе оккупанты применили "Грады" и фосфорные бомбы.

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