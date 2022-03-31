В то же время глава ОВА издал распоряжение, чтобы во временно неподконтрольных районах продлить на месяц каникулы - до 1 мая.

В Энергодаре, Бердянске и Мелитополе российские оккупанты пытаются заставлять педагогов начинать с 1 апреля учебный процесс на русском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"На атомной электростанции - без изменений. Наши работники работают, обеспечивают ее безопасность. Оккупанты морочат голову местному населению. Сейчас пошли по учителям, не только в Энергодаре, но и в Бердянске и Мелитополе. Заставляют их начинать учебный процесс с 1 апреля на русском языке. Я издал распоряжение, чтобы во временно неподконтрольных районах продлить на месяц каникулы - до 1 мая. А в Запорожье, Запорожском районе, где не под влиянием, нет боевых действий, там дистанционное обучение", - рассказал Старух.

По его словам, у населения реакция на такие действия оккупантов одна – посылают вслед за "русским кораблем".

Как писал УНИАН, российские захватнические войска создают новую группировку войск на Слобожанском направлении. Их цель - установить контроль над захваченными территориями.

Враг продолжает атаковать город Попасная, вероятно, с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.

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