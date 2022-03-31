Российские захватчики и дальше берут граждан Украины в заложники и осуществляют вывоз награбленных у мирных граждан товаров.

Российские захватнические войска создают новую группировку войск на Слобожанском направлении. Их цель – установить контроль над захваченными территориями.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 31 марта 2022 года.

"Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск", – говорится в сообщении.

Враг продолжает атаковать Попасную, предположительно, с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.

Также, оставляя военную технику на территории Украины, оккупанты все чаще прибегают к ее минированию. Вдобавок участились случаи использования противником мин-ловушек.

Кроме того, на временно занятых противником территориях продолжается ограничение передвижения местного населения, российские захватчики берут граждан Украины в заложники и вывозят награбленные у мирных граждан товары.

"Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, 24 февраля, потери личного состава оккупантов составляют 17,5 тыс. Еще около тысячи рашистов находятся в плену.

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