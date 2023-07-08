На Запорожской АЭС состоялось совещание прихвостней диктатора РФ насчет дополнительного стимулирования потенциальных работников из России, отметили в ГУР.

Российские оккупанты планируют забирать жилье жителей Энергодара, чтобы поощрить россиян работать на Запорожской атомной электростанции - планируется, что таким образом будет расселено до 4,5 тысяч россиян.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что 6 июля на территорию оккупированной ЗАЭС прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Владимира Путина Сергей Кириенко. Этот визит состоялся на фоне обнародования информации о заминировании оккупантами ЗАЭС.

"Официальная цель приезда Кириенко - ознакомление с положением дел на станции и проверка общей безопасности. Неофициально - посланник Путина должен был продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решать проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом", - говорится в сообщении.

Видео дня

В разведке отметили, что после начала вторжения большая часть квалифицированного персонала станции либо покинула оккупированные территории, либо отказалась подписывать навязанные договоры с "Росатомом".

В то же время попытка привлечения российских сотрудников также не дала ожидаемого результата, специалисты часто отказываются ехать на ЗАЭС даже несмотря на обещанные зарплаты и льготы.

"Согласно полученной информации, на станции проведено совещание с участием Кириенко и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого насчет дополнительного стимулирования потенциальных работников из России. Для этого планируется предоставлять россиянам жилье, изъятое у украинцев, покинувших территорию Энергодара", - отметили в ГУР.

По сведениям разведки, планируется, что таким образом будет расселено до 4 тысяч 500 россиян. "Впрочем, сейчас желающих ехать на ЗАЭС немного", - отмечается в сообщении.

Что творится на ЗАЭС - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в течение последних дней Украина бьет тревогу об угрозе подрыва ЗАЭС российскими захватчиками с целью сорвать украинское контрнаступление. В свою очередь, Москва пытается обвинять Киев в планировании ракетного удара по АЭС.

В то же время спутниковые снимки свидетельствуют о том, что оккупанты разместили на крышах реакторных корпусов какие-то объекты, но качество снимков не позволяет понять, что это.

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что смогли осмотреть несколько объектов на АЭС и не нашли признаков минирования, однако на крышу реакторов их оккупанты не пускают.

Вас также могут заинтересовать новости: