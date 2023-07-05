Представители МАГАТЭ "не увидели" никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

На фоне ядерных угроз России и критической ситуации на ЗАЭС, специалисты Международного агентства по атомной энергии ООН МАГАТЭ заявили о том, не располагают доказательствами заминирования станции.

Как говорится в материале South China Morning Post, инспекторы МАГАТЭ сообщили, что они "не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции, которые могли бы поставить под угрозу безопасность реактора".

Представитель МАГАТЭ сообщил, что наблюдатели МАГАТЭ на объекте продолжают "следить за ситуацией".

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Угроза взрыва на ЗАЭС

В марте 2022 года оккупанты захватили ЗАЭС. Сразу же появилась информация о заминировнии станции.

В июне 2023 года Россияне дополнительно заминировали ЗАЭС.

С началом контрнаступления ВСУ ситуация с безопасностью на АЭС резко обострилась. Украинские власти допускают, что ВС РФ способна повлечь ядерную катастрофу. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, это может произойти в случае неизбежной деоккупации Запорожской области.

4 июля 2023 года МАГАТЭ подтвердило потерю связи Запорожской АЭС с основной внешней линией электропитания. АЭС испытывает серьезные проблемы с электроснабжением за пределами площадки, что усугубляет риски ядерной безопасности.

5 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сделал официальное заявление о ситуации на ЗАЭС. Глава государства сообщил, что, по данным украинской разведки, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку.

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