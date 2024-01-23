В частности на Херсонщине спасатели работали на месте пожара, прямо на них с вражеского беспилотника сбросили боеприпасы.

В Министерстве внутренних дел констатируют, что россияне прицельно атакуют спасателей, только за сегодняшний день произошло три атаки. Об этом говорится в Telegram МВД.

"Враг прицельно бьет по спасателям. Три атаки только за сегодня: один огнеборец пострадал", - отмечают в ведомстве.

Так, в Харькове в результате ракетного удара повреждено здание одной из пожарных частей.

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"Херсонщина: спасатели работали на месте пожара, прямо на них с вражеского беспилотника сбросили боеприпасы. Пострадал командир отделения ГСЧС. Сейчас он в больнице. Также повреждена автоцистерна", - информируют в МВД.

Кроме того, в Никополе беспилотник попал на территорию пожарной части. Загорелось служебное авто, в помещении повреждены окна.

Оккупанты атакуют спасателей

Как сообщал УНИАН, 14 января в Херсонской области россияне ударили по чрезвычайникам, в результате чего пожарные получили тяжелые травмы. Четверо работников ГСЧС получили контузии и черепно-мозговые травмы, в результате обстрела россиянами места дислокации подразделения.

Пожарные попали под обстрел, когда вернулись с ликвидации последствий утреннего вражеского удара. Россияне тогда атаковали дроном камикадзе подразделение местной пожарной охраны в Станиславе.

Правоохранители, которые вместе со спасателями выезжают на место ударов, уже также неоднократно информировали о повторных ударах российских террористов по местам попаданий, когда начинается поисково-спасательная операция.

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