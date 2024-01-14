Пожарные попали под обстрел, когда вернулись с ликвидации последствий утреннего удара.

В Херсонской области четверо пожарных получили контузии и черепно-мозговые травмы, в результате обстрела россиянами места дислокации подразделения.

По информации ГСЧС, спасатели только что вернулись после ликвидации последствий утреннего удара оккупантов по поселку Станислав.

Отмечается, что сегодня утром враг обстрелял поселок Станислав, в результате чего загорелся жилой дом и хозяйственная постройка на частном дворе. Белозерские спасатели вместе с местной пожарной командой ликвидировали пожар.

"Во время возвращения к месту дислокации местная пожарная команда попала под повторный обстрел. Четверо пожарных получили контузии средней степени и закрытые черепно-мозговые травмы. Им оказана медицинская помощь", - информируют в ГСЧС.

По информации глава Херсонской ОВА Александра Прокудина, россияне атаковали подразделение местной пожарной охраны в Станиславе дроном камикадзе.

Ситуация в Херсонской области - последние новости

По информации Сил обороны юга, на Херсонщине враг усилил штурмы позиций ВСУ и палит по гражданскому населению, в результате чего есть погибшие и раненые. Силы обороны выполняют меры по расширению плацдарма, прочно удерживают свои позиции и наносят врагу потери в живой силе и технике.

Как отмечается, в то же время оккупанты активно ведут аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны, а также обстреливают днем и ночью мирные населенные пункты.

В частности днем 12 января захватчики укрыли артиллерией улицы Херсона. На месте прилета погибла женщина. Также в машине нашли обгоревшее тело.

За минувшие сутки противник совершил 103 обстрела Херсонщины, выпустив 406 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; припортовую инфраструктуру. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

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