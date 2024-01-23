По словам Бриджит Бринк, сегодня Киев "нуждается в нашей постоянной поддержке, чтобы защитить себя от этих жестоких нападений на гражданское население".

Украина немедленно нуждается в дальнейшей поддержке Запада в своем противостоянии Российской Федерации. Об этом после очередных ракетных атак РФ написала в соцсети посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк.

Она напомнила, что сегодня рано утром Россия нанесла серии ракетных ударов по Киеву, Харькову и Павлограду, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек и более 40 получили ранения, в том числе дети.

"Украина сейчас нуждается в нашей постоянной поддержке, чтобы защитить себя от этих жестоких нападений на гражданское население", - отметила дипломат.

Ракетная атака РФ по Украине 23 января

В ночь и утром 23 января россияне нанесли удар по Украине ракетами разных типов. Под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград - в ВСУ раскрыли очень важные детали атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, всего был нанесен удар 41 средством воздушного нападения. Среди них С-300, С-400, 15 крылатых ракет Х-101/Х-555, восемь ракет Х-22 и 12 баллистических ракет Искандер-М. При этом 21 ракета была сбита.

В Харькове в результате ракетного удара число погибших возросло и сейчас составляет 6 человек.

Утренняя атака россиян повлекла жертвы и в Павлограде (Днепропетровская область) - там погиб один человек.

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