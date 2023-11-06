Обозреватель напомнил, что за период энергетического террора 2022-2023 г.г. РФ применила по Украине 954 ракеты.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал информацию Главного управления разведки Минобороны Украины о запасах ракет России.

Он напомнил, что, по данным ГУР, у России имеется в наличии 845 ракет:

165 КРМБ "Калибр";

160 Х-101/555/55;

290 модификаций Искандер;

80 Х-47М2 "Кинжал";

150 ракет Х-22/32.

По словам Коваленко, за период энергетического террора 2022-2023 г.г. Россия применила по Украине 954 ракеты.

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"Ракеты Х-22/32 массово, сотнями, например, никогда не применялись и не смогут применяться. Это обусловлено сложным процессом подготовки ракеты к применению, занимающему много времени, ограниченной дальностью эффективного применения, до 200 км и износом самих носителей, требующих после каждого вылета так же серьезного обслуживания. ОТРК "Искандер" мы сейчас регулярно видим в отчетах о пусках, но единичные случаи. Вначале полномасштабного вторжения в 2022 по Украине они запускались десятками, но уже как полтора года - единицами. Почему так экономят, имея их больше чем даже Х-101/555/55? Сложно ответить, но связано, видимо, именно с привязкой к пусковым", - написал эксперт.

При этом он добавил, что у России на вооружении стоят 160 пусковых ОТРК "Искандер":

"Большинство из них в модификации с парным ракетным отсеком. То есть, только по этому показателю у россиян впритык ракет по общему количеству пусковых и боекомплекта к ним".

Сколько ракет у России - что сообщалось

Как писал УНИАН, у России в запасах есть приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров. По данным ГУР, это количество на уровне прошлого года.

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