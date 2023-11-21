Прессинг Сил обороны Украины на левом берегу Херсонской области и отчаянное желание РФ оккупировать Авдеевку создают "непредсказуемое натяжение в российских войсках".

Формирование плацдармов Сил обороны Украины на левом берегу Херсонской области поставило в тупик российское командование. Кроме того, у оккупантов не все так радужно в районе Авдеевки, куда они перекинули немалые ресурсы.

"А все началось 10 октября, именно тогда, когда лампасоносцы получили от своего "верховного" приказ преподнести ему на блюдечке с голубой каемочкой Авдеевку. Согласно первичному плану, в рамках наступления 10 октября двумя эшелонами российских оккупационных войск должны были окружить Авдеевку, тем самым создав оптимальные условия для оккупации города до Нового года, предоставив путину "победу", которую бы он скормил бы своим потребителям информационного фаст-фуда. План провалился с треском", – рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В итоге Авдеевка стала тянуть ресурс оккупантов с других плацдармов – в первую очередь с луганского, из состава группировки войск "Центр". По словам эксперта, под Авдеевку сейчас переброшена самая боеспособная часть данной группы войск. В частности, почти в полном составе туда отправлена 2 общевойсковая армия, 55 ОМСБр 41-й общевойсковой армии, 239-й танковый полк 90-й танковой дивизии. Но, как отметил Коваленко, этого россиянам не хватило для того, чтобы решить вопрос с окружением Авдеевки.

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"Оно и не удивительно, ведь я неоднократно обращал внимание на то, что можно быть наиболее боеспособной бригадой, но это не означает – эффективной, потому как ты наиболее боеспособен по сравнению с другими. В условиях отсутствия в российских войсках полной штатной комплектации, полк по своей боеспособности может быть сопоставим с батальоном. Хотя, почему "может быть" – так и есть. Кроме того, нервозность командования российских оккупантов в районе Авдеевки вынуждала их задействовать не полноценные части и соединения, а бросать в бой отдельные подразделения", – подчеркнул обозреватель.

Все это привело к тому, что до Нового года поставленные российским диктатором Путиным задачи под Авдеевкой не будут выполнены. А ускорить этот процесс возможно только за счет насыщения зон оперирования дополнительным ресурсом, объяснил Коваленко.

"Проще говоря – продолжать давить количеством. Но, где его взять? Группировка войск "Центр" истощена и даже частично будет усиливаться подразделениями группировка войск "Запад". Юг? Но на юге у оккупантов тоже не все радужно. Левый берег подминают под себя Силы обороны Украины, продолжая расширять плацдармы. Дорога первого рубежа с Олешек до Новой Каховки перерезана в нескольких местах, а над трассой 2206 нависает призрак неизбежного физического контроля", – обратил внимание эксперт.

Так, командование российской группировки войск "Днепр" спешно сформировало три тактические группы, для блокирования Сил обороны Украины в районе Козачьих Лагерей и Крынок, а 70-я МСД и 7 ДШД в "режиме ожидания".

"Причем, напомню, что 7-я ДШД была возвращена с Запорожской области, для усиления группировки войск "Днепр", хотя до того должна была усиливать группировку войск "Восток", – добавил обозреватель.

Из Запорожской области забрать кого-то россиянам тоже будет сложно. Если противник пойдет на этот шаг, ослабится сковывающий потенциал российских оккупантов в клине, который забили Силы обороны Украины во вторую линию обороны.

"Вот и наблюдается интересный шпагат. Для взятия Авдеевки до Нового года российским оккупационным войскам нужен еще ресурс. Взять его вроде как есть откуда, как никак, а более 400 тыс. оккупантов в зоне боевых действий, но качество не дает эффекта. А там, откуда забирают, возникает проблема ослабления участка, которую нужно компенсировать. Ресурсный тупик? И без мобилизации его не решить? А пока в россии не пройдут выборы, тема мобилизации – табу", – сказал Коваленко.

Таким образом, возникает ситуация, когда прессинг Сил обороны Украины на левом берегу Херсонской области и отчаянное желание российских войск оккупировать Авдеевку создают "непредсказуемое натяжение в российских войсках, при котором где-то что-то да должно затрещать".

Война в Украине: ситуация на передовой

В вечерней сводке Генштаб ВСУ заявил, что в течение суток на фронте состоялось 33 боевых столкновения с российскими оккупантами. Враг вел штурмовые действия на нескольких направлениях, в том числе – Авдеевском, Марьинском, Бахмутском, Лиманском и других.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра Херсонской области. Украинские военные наносять огневое поражение противнику.

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