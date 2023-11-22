Помимо дронов, враг также запускал ракету Х-22.

С 20:00 вечера 21 ноября по 03:00 22 ноября оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия) 14-ю ударными БпЛА типа Shahed и крылатой ракетой Х-22, запущенной с самолета Ту22М3 с этого же направления.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил. "В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск ВСУ и Нацгвардии, уничтожены все 14 вражеских беспилотников Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что к отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Видео дня

"Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели и упала в Запорожской области на открытой местности. Взрывной волной повреждены частные дома граждан. предварительно без пострадавших", - раскрыли детали в Воздушных силах.

Ночная атака дронов

Оккупанты несколько часов атаковали ураинскую территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов. Командование Воздушных сил сообщало о нескольких группах ударных дронов, в результате чего тревога объявлялась в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Одесской областях. По воздушным целям утюжила украинская ПВО.

Так в 4 утра стало известно, что в Хмельницком районе обломки один из сбитых дронов упал во двор частного домохозяйства. Пострадало хозяйственное нежилое помещение, возник пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

Вас также могут заинтересовать новости: