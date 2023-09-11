В ISW отмечают, что регулярно наблюдали жалобы на проблемы с возможностями контрбатарейной борьбы, связи и эвакуации и от других российских подразделений.

Российские оккупанты жалуются на проблемы с оружием, связью и эвакуацией, которые мешают их действиям на фронте. Как говорится в отчете американского Института изучения войны, диверсионно-разведывательная группа "Русич" 8 сентября опубликовала список различных проблем, которые, по ее утверждению, сохраняются на линии фронта.

В частности, оккупанты заявляют, что дальность и точность российской контрбатарейной борьбы уступают украинским возможностям, и заявляют, что российским силам не хватает снарядов с лазерным наведением и БПЛА для их наведения.

Также оккупанты жалуются, что российская РСЗО "Торнадо-С" менее устойчива к радиоэлектронной борьбе, чем украинские системы HIMARS.

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Кроме того, многие оккупанты "покупают собственные коммуникационные технологии, что затрудняет общение друг с другом различных подразделений, использующих разные модели технологий".

Кроме того, оккупанты жалуются и на дезертирство.

"Группа "Русич" заявила, что российские войска не эвакуируют раненых и погибших из прифронтовых зон, и что отсутствие эвакуации побудило некоторых российских военнослужащих отказаться от выполнения боевых задач", - отмечают аналитики.

В отчете отмечается, что ISW регулярно наблюдала такие же жалобы на проблемы с возможностями контрбатарейной борьбы, связи и эвакуации и от других российских подразделений.

Ситуация на фронте

Ранее аналитики ISW отмечали, что ВСУ продолжают продвигаться на юге возле Роботино и возле Бахмута. В частности, украинские войска продолжают наступление в районе Роботино (12 км южнее Орихова) и освободили в этом направлении 1,5 квадратных километра территории. Также украинские силы достигли неустановленного успеха возле Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) в Донецкой области.

Ранее в партизанском движении "Атеш" отмечали, что медучреждения в Крыму переполнены российскими оккупантами, изувеченными на войне в Украине. При этом лечат в основном тех, кто еще будет способен вернуться на передовую.

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